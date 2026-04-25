◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜スタジアム）巨人が若手の躍動などで７得点を奪い、快勝した。日本ハムからＦＡ加入した松本が移籍後初めて３番に入るなど、スタメン野手は３〜８番まで右打者６人がズラリと並ぶオーダー。相手先発は新人左腕の片山だった中で、序盤から主導権を握った。初回は２死一、二塁で５番・岸田が左越えの先制適時二塁打をマーク。２回は先頭の７番・平山がプロ初本塁打とな