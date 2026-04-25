「Travis Japan」リーダーの宮近海斗（28）が24日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。プライべートでも親交の深い、事務所の先輩アイドルについて語った。MCの笑福亭鶴瓶は宮近について「信頼できるやつや言うてたよ。俺大好きなやつで、そいつ」と事前取材した人物が絶賛していたと告白。その人物とは「20th Century」の井ノ原快彦で、鶴瓶は「俺大好きで、仲ええねんけど、あいつは信頼できるやつっ