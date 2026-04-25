人気バンド「Mrs．GREEN APPLE」が今月18日に開催した東京・MUFGスタジアム（国立競技場）の公演で、同スタジアムの運営会社「ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント」が招待した観客が公演を妨げる迷惑行為を行った問題をめぐり、同社が25日までに再発防止策を公表した。MUFGスタジアムの公式サイトを通じ、ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント社が声明を発表。「4月18日、当スタジアムにて開催さ