暑さが年々厳しくなる中、インナーにも“涼しさと快適さ”を求める声が増えています。そんな今注目したいのが、ブラデリスニューヨークから登場した夏用ブラの新作。軽やかな着け心地と美しいシルエットを両立した2モデルは、夏の毎日をより心地よく、そしておしゃれに彩ってくれる存在です。暑い季節でも自分らしく過ごしたい女性にぴったりのアイテムをご紹介します♪ 驚くほど軽い「シアースキンブラ