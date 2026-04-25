東京高速道路、通称「KK線」が廃止されてから1年あまり。新たな空間として整備が進められるなか、かつての高速道路の上で、「歩いて楽しめる」イベントが開催されました。【写真を見る】「タクシーで通った道を歩ける」東京高速道路（KK線）廃止から1年歩行者空間へ生まれ変わるのを前に体感イベント開催去年4月に廃止された「KK線」。高速道路から“歩行者専用の空間”に生まれ変わるのを前に、きょう、整備後のイメージを体感