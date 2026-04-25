千葉県千葉市中央区で酒を飲んで車を運転して対向車に衝突し、運転手にケガをさせた上、現場から逃走したとして、43歳の男が逮捕されました。警察によりますと、ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは会社員の冨田宏明容疑者です。冨田容疑者は、24日午後11時半すぎ、千葉市中央区の路上で酒を飲んだ状態で車を運転して対向車線を走る車と衝突し、運転手の男性（58）にケガをさせた上、そのまま逃走した疑いがもたれています。男性は