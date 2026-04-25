動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（4月13日〜19日）を発表。日本における映画ランキングは、『爆弾』が3週連続1位を獲得した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル2位は、サメがはびこるディザスター映画『猛襲（原題：Thrash）』がワンランクアップ。93の国・地域でTOP10入りし、82の国・地域で1位を獲得。グローバルランキング（英語映画部門）でも1位となっている。3位は、前週