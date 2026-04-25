7回に登板し、プロ初勝利を挙げた西武・篠原＝楽天モバイルパーク西武が競り勝った。5―5の八回に渡部の適時三塁打、林安可の2ランなどで4点を勝ち越した。4番手で出て七回を3人で締めた19歳の篠原がプロ初勝利を手にした。岩城は7セーブ目。楽天は投手陣が踏ん張れなかった。8回西武2死一塁、林安可が右越えに2ランを放つ＝楽天モバイルパーク