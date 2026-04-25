男子棒高跳び5メートル45をクリアし2連覇を果たした原口篤志＝レモンガススタジアム平塚陸上の日本学生個人選手権第2日は25日、神奈川県のレモンガススタジアム平塚などで行われ、男子棒高跳びは2022年U20（20歳未満）世界選手権7位の原口篤志（大経大大学院）が5メートル45で2連覇を果たした。同400メートル障害準決勝では、全体トップの49秒95をマークした柳田聖人（東洋大）らが26日の決勝に進んだ。女子100メートル決勝