カブスの今永昇太投手が日本時間25日の試合前、同27日のドジャース戦先発へ意気込んだほか、ホワイトソックス・村上宗隆選手の活躍に言及しました。今永投手はメジャー3年目の今季ここまで5試合に登板し2勝1敗で防御率2.17。直近3試合連続でクオリティースタート(6イニング以上を自責点3以下)を達成するなど、上々の滑り出しを見せています。次回登板となるドジャース戦は、7回1失点で勝利投手になった前回22日のフィリーズ戦から