24日の巨人戦（横浜）で負傷したDeNA・牧秀悟内野手（28）について、相川監督は検査の結果「右太腿裏の肉離れ」と診断されたことを25日、明かした。牧は前日の巨人戦の3回に内野安打を放った際、一塁への走塁でバランスを崩し、右太腿裏を痛めて途中交代。この日に出場選手登録を抹消された。離脱期間について相川監督は「まあ（リハビリを）やりながらというか」と言葉を濁したが、長期離脱は避けられない状況となった。