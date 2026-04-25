仕事場で接する人のなかで「あの人いつもイライラしていて話しかけづらい」と感じる人を見かけたことは誰しも1度はあるでしょう。このような「フキハラをする側」の目線で描いた『不機嫌ハラスメント』（作：まるいがんもさん）が、SNSで話題となっています。【漫画】『不機嫌ハラスメント』（全編を読む）物語の舞台は、とある会社。営業部の柔木美和（やわらぎ・みわ）は、仕事の相談をしようとマーケティング部をちらりと見ます