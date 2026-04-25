歌手・モデルのTanziさん（モデルとしてはRina Hagaiの名でも活動）がインスタグラムを更新。結婚を報告した。レゲエアーティストのZendamanもTanziさんと同じウェディング写真を投稿し、双方にお祝いメッセージが贈られている。【写真】「最高！」指輪を薬指にはめて微笑むTanziさんTanziさんは、「Happily married」とはじめ、結婚を報告。あわせてアップされた写真では、Tanziさんが海辺で赤い薔薇の花束を手にする姿や、並んで