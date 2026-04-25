全長4.6mサイズに高性能V6エンジン搭載！アルファロメオの「クアドリフォリオ（四つ葉のクローバー）」というバッジは、1923年のタルガ・フローリオ優勝を機に生まれた、レーシングカーの幸運のシンボルです。以来100年以上にわたり、アルファロメオのラインナップの中で最もパワフルなモデルにのみ与えられてきました。そのバッジを現代のスポーツセダンで受け継ぐのが「ジュリア クアドリフォリオ」です。【画像】超カッコい