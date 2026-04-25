＜前澤杯3日目◇25日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞ツアー1勝の32歳・佐藤大平が、18位で迎えたこの日に10バーディ・2ボギーの「64」をマーク。トータル17アンダーまでスコアを伸ばし、首位に1打差2位タイで最終日を迎える。【写真】マッスルらしくない？ 大きめヘッド、佐藤大平のアイアン初日「68」、2日目「67」、そしてこの日は「64」と、日を追うごとにスコアを伸ばしている。その要因については「この3日