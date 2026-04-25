道の駅 阿蘇で、災害時の事業継続に向けた訓練が行われました。この訓練は、道の駅阿蘇を運営する「NPO法人ASO田園空間博物館」が、災害発生時に来訪者の安全確保や施設機能の維持の面で適切に対応できるよう実施したものです。 訓練では、貯水タンクの活用や衛星電話の使用方法、カセットガスボンベを使った発電機の使い方などを確認しました。この訓練は今後も定期的に行っていくということです。