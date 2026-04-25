熊本城の復旧に役立ててほしいと、熊本市北区の菓子メーカー・福田屋が、熊本市に支援金を贈りました。 福田屋では、「福迎え餅」の売り上げ一箱につき50円を、熊本城災害復旧支援金として寄付していて、去年11月までの1年間分の寄付金227万6400円の目録を、熊本市の大西一史市長に手渡しました。 支援金の贈呈は今回で10回目で、福田屋ではこれからも熊本城の復旧支援を行なっていくということです。