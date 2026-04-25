男性同士の恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』シーズン2に出演したフーウェイが25日、都内で行われた映画『ドランクヌードル』先行上映会に登壇。2つの夏を描いている同作品にちなみ、2つの異なる環境で活動することについて語った。【写真】さわやか〜！にっこり笑うフーウェイ柔道タイ代表であるフーウェイは、大学院で異性愛規範や性別二元論などのクィア人類学を研究している。2つに共通していることは「どっちも体に