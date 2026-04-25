県内で最大規模の公募展、「現代美術展」の巡回展が加賀市で始まりました。県美術文化協会などが主催する現代美術展。巡回展の1か所目となる「加賀展」には日本画・洋画・彫刻、工芸・書・写真 の6部門から113点が展示されています。本展での受賞作のほか、地元作家の作品を中心に、重鎮から若手まで会派を超えた幅広い作品が展示され、さっそく訪れた人たちが鑑賞していました。この加賀展は5月6日まで開かれています。