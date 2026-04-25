25日昼すぎ、七尾市内で小屋と作業所あわせて3棟を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。警察と消防によりますと、火事があったのは七尾市中島町にある小屋と作業所で、午後1時半過ぎに、この建物を所有する男性から消防に通報がありました。火は小屋2棟と作業所を焼きおよそ2時間後に消し止められました。この火事によるけが人はいませんでした。警察と消防では詳しい出火の原因を調べています。