金沢城復元事業の総仕上げとも言える二の丸御殿の復元整備。御殿本体の第1期工事が始まり、起工式が行われました。金沢城の二の丸御殿は二の丸の敷地全体に広がる城内最大の建物で城の中枢を担っていたとされています。復元されるのは、儀礼や政務の場であった「表向」の主要部約3300平方メートルで去年から玄関などの工事を進めています。25日は、山野知事ら関係者が出席し、工事の安全と完成を祈りました。■山野知事：「