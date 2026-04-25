汲み上げた海水を砂地にまく伝統の塩作りが珠洲市の道の駅で25日から始まりました。珠洲市内の塩田では伝統の「揚浜式製塩」を日本で唯一、守り続けています。このうち、道の駅すず塩田村では、今シーズンの塩づくりが始まり、 豊作を祈る神事「塩浜祝」が行われました。塩田村では、地震や豪雨の影響で人手不足が続いていますが、10月末ごろまでに例年通りとなる6トンの生産を目指すということです。■すず塩田村浦清次郎