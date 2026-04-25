【その他の画像・動画等を元記事で観る】今月バンド結成30周年を迎え、周年イヤーの幕開け公演「30th Anniversary Special Concert 『Thirty Revolutions』」を有明アリーナで2日間、さらにジャカルタ（インドネシア）公演も成功させたASIAN KUNG-FU GENERATION。6月末から南米ツアーも控える彼らだが、5月27日発売New Single『スキンズ』のジャケット写真と、CD購入者特典が公開された。さらに初回生産限定盤の特典Blu-rayには、