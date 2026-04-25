鹿児島県内は、あす26日夕方にかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。 上空に氷点下15度以下の寒気 気象台によりますと、日本の南にある低気圧が26日朝には種子島・屋久島付近にあり、26日夜には四国の南へ進む予想です。 また、九州南部・奄美地方は26日、上空およそ5500メートルに氷点下15度以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるおそれがあります。 局地的に積乱雲が発達