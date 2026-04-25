これが買えない！ キズナ産駒 活躍馬も多いキズナ産駒だが、当レースでは［0・0・1・10］。 ３着こそ１度あるが期待に応えられていないのが現状。さらに関東馬に絞れば［0・0・0・5］と全滅。 25年は②③人気で⑬⑯着と共に大惨敗。 三浦騎手騎乗馬 三浦騎手は７回参戦して全滅。 25年は三浦騎手が④人気エストゥペンダに騎乗するもチグハグな競馬で４着と本番の権利を獲れず。 フ