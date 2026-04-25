【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#287宮川花子さんのプロ根性 過酷な闘病生活も笑いに変えるジャイアント馬場さん◇◇◇馬場さんにお会いしたのはNGK（なんばグランド花月）の楽屋でした。40年前、NGKの中にテレビの収録スタジオがあり、そこで馬場さんの収録があったのです。ドアを開けるとスーツ姿で葉巻をくわえたダンディーな馬場さんが目の前に泰然と座っていました。プロレスの練習について聞くと「想像以