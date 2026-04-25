お笑いコンビ「霜降り明星」粗品が２５日放送の日本テレビ系「一茂粗品の超（スーパー）ワイドショー忖度ない本音で１週間のニュースをぶった斬る」（日曜・午後４時）に出演。タレント・長嶋一茂と今週のニュースを忖度なしにたたき斬った。この日、総務省の有識者会議が未成年のＳＮＳ利用に年齢制限をもうけるよう事業者に求める案を提出したというニュースを取り上げた。自身はＳＮＳをうまく利用できていると自負する