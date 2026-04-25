◆ラグビーリーグワン１部▽第１６節神戸４９―２８東京ＳＧ（２５日・神戸ユニバー記念競技場）神戸が７トライを挙げて快勝し、第１３節から４連勝で２位をキープした。前半５分、右ラインアウトからつないでニュージーランド代表のブロディ・レタリック共同主将が先制トライ。その後も着実に加点して２８―１４で折り返した。後半も自慢の決定力を見せつけ、相手を上回る３トライを決めて勝ち点５をゲットした。後半２２分