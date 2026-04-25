◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル）前日最終オッズがＪＲＡから４月２５日、発表された。単勝１番人気は（５）ラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）で２・５倍の支持を集めた。前走のきさらぎ賞で出遅れながらも上がり最速の３２秒８を繰り出し、牡馬相手にタイム差なしの３着と好走している。２番人気は経験馬相手のデビュー戦を５馬身差で制した（２）ラ