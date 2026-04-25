◆パ・リーグオリックス４―２日本ハム（２５日・京セラドーム大阪）日本ハムは首位・オリックスに敗れ、前カードから３連敗を喫し、借金は今季ワーストタイの３となった。新庄監督はオリックスの４番・太田に２本の二塁打で３打点を献上した北山の投球を振り返り、「僕が北山くんの立場で投げているのであれば、太田くんのところ、ボール気味のボールを全部投げて、振ってくれたらラッキーぐらいの感覚で、振ってくれなかっ