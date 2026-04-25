ステーションコンファレンス東京 フジヤエービック主催「春のヘッドフォン祭 2026」が25日、ステーションコンファレンス東京で開催。ここではAstell&Kernやqdcなどのアユートブースをレポートする。 Astell&Kern PD20 PD20 Astell&Kern「PD20」(330,000円)は、24日に発売されたばかりの新DAP。最大の特徴は、Audiodoとの共同開発により、DAPとして初となる、ユӦ