「ゲージツ家のクマさん」として親しまれた美術家の篠原勝之（しのはら・かつゆき）さんが１７日、肺炎のため８４歳で亡くなった。公私にわたって親交があったタレントの山田邦子が思い出を振り返り、追悼した。飲み友達で、新宿のジャズバーでタモリさんや山下洋輔さんとワーワーやってよく飲みました。クマさんと呼ばれるほどの大きくていかつい風体ですから、よくケンカとか武勇伝のような話がありますけど、長く朝まで飲ん