ついに重賞ホースを送り出した無敗３冠馬にＳＮＳ上が沸いている。Ｘ（旧ツイッター）でも「コントレイル産駒」がトレンド上位に入るなど注目を浴びた。ダービートライアルの第３３回青葉賞・Ｇ２が４月２５日、東京競馬場（芝２４００メートル＝１８頭立て）で行われ、４番人気のゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）が重賞初制覇。ダービーの有力候補へ名乗りを挙げた。初コンビの武豊騎手は２