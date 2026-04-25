豆苗だけおかずの味バリエ紹介 リーズナブルな「豆苗」だけで作るスピード副菜をご紹介。レンジを使うので調理もあっという間。忙しい日の一品にぴったりです。日によって味付けを変えてお楽しみください！ にんにくの風味で青臭さもなしピリ辛味で家飲みのお供にもオススメごまの食感も楽しい一品ポン酢でさっぱり爽やかに豆苗があるだけで食卓が変わる メインとなる材料は「豆苗」だけ。豆苗は一人暮らしの料理初心者でも使い