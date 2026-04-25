黄山市黟県の秀里古村で行われた魚灯のパレード。（２０２５年７月２６日、ドローンから、黄山＝新華社配信／施亜磊）【新華社合肥4月25日】中国安徽省黄山市黟（い）県の秀里古村では夜になると、魚の形をしたランタン「魚灯」のパレードがにぎやかに行われ、色とりどりの明かりが伝統行事と村の夜景を引き立てる。訪れた観光客は時間をさかのぼったような感覚に包まれながら、奥深い地域文化を体験する。中国の