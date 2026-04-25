お笑いタレントのカンニング竹山（55）が、25日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・00）に出演し、後輩のお笑いコンビ「髭男爵」ひぐち君とのエピソードを語った。わずか13文字の手紙のヒントを頼りに、絆を確かめ合う人気企画「一筆啓上部」を放送。竹山は、後輩で27年もの交流がある、お笑いコンビ「髭男爵」のひぐち君からメッセージを受け取った。ひぐち君からの手紙は、「あの姿最高かっこよカッター」と、