◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第16節神戸49―28東京SG（2026年4月25日神戸市・ユニバー記念競技場）神戸は49―28で東京SGを下し、4連勝を飾り2位をキープした。前半5分にラインアウトからの素早い展開でニュージーランド代表LOレタリックが先制トライを挙げると、28―14で折り返す。後半は序盤に東京SGに攻め込まれながら我慢を重ね、計7トライを挙げて49―28でノーサイド。2度のシンビン（一時退場）で数的不利と