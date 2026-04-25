大相撲春巡業が25日、千葉県船橋市で行われ、大関に復帰した霧島（30＝音羽山部屋）が長男トゥグドゥルくんを抱いて初めて土俵入りを披露した。生後8カ月で体重約12キロの愛息。親子で堂々とこなし、「凄くいい感じだった。思い出に残る写真ですよね。めちゃくちゃ重かった」と笑った。今後の土俵入りでも「チャンスがあればやっていきたい」と意欲を見せた。24日は30歳の誕生日。6歳の長女アヤゴーちゃんら家族からケーキな