ユーチューバー・ヒカル（34）が25日までにYouTubeチャンネルを更新。元妻で実業家の進撃のノア（31）と共演した。その中で、ノアがヒカル側への不満を明かす場面があった。2人は昨年5月末に「0日婚」を発表していたが、わずか6カ月後の同年12月にスピード離婚を公表した。ヒカルは「離婚して、世の中ではもう仲が悪くなって、本当に疎遠になる人もいるわけやん。そうならなくてよかったなとは思うな。今こうやって笑い合え