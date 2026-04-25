【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝平沢祐】米大リーグは２４日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はナショナルズ戦の四回に２試合ぶりのアーチとなる１１号ソロを放った。チームは５―４で勝利。ブルージェイズの岡本はガーディアンズ戦の二回に４号ソロを放ったが、チームは６―８で敗れた。ドジャースの大谷はカブス戦で無安打、カブスの鈴木も無安打で、試合はカブスが６―４で勝った。