■これまでのあらすじ父親の仕事のミスをもみ消してもらうために意に添わぬ結婚をした絵美。両親からの謝罪を受け、絵美は人生をやり直すために夫・鋭斗と向き合う覚悟を決める。しかし、離婚の意志を告げる絵美に、鋭斗は「正しいことをしてきたつもり」と笑顔を浮かべるのだった。「あなたがどう思っているかは関係ない！私はもう戻らない」私は初めて相手がどう思うかではなく、自分がどうしたいかを優先した決断を夫に告げるこ