パレスチナ自治区ガザ北部ガザ市で、イスラエルの空爆で死亡した女性らの葬式に参列する人々＝25日（ロイター＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、昨年10月の停戦発効後の死者が809人になったと発表した。過去24時間に13人が死亡したとしている。イスラエル軍は停戦発効後もガザの半分以上を支配し散発的に攻撃を続けており、犠牲者の増加に歯止めがかからない。保健当局によると、2023年10月の