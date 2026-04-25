お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。仙台市街地でのクマ出没ニュースに衝撃を受けたことを明かした。オープニングトークで、富澤が「これかと思えば。仙台にくまが出たりね」と仙台の市街地に出没し、駆除されたクマについて言及した。これには伊達も「びっく