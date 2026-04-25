アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランのアラグチ外相は仲介国パキスタンの首相らと会談する予定で、イラン大統領からの「重要なメッセージ」を伝えるということです。パキスタンを訪問しているイランのアラグチ外相は25日、パキスタン軍トップのムニール陸軍元帥と会談しました。パキスタンメディアによりますと、アラグチ外相はこのあと、パキスタンのシャリフ首相らとも会談する予定だということです。その場