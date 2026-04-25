今年9月に予定されている沖縄県知事選挙に、現職の玉城デニー氏が3選をめざして出馬する意向を表明しました。那覇市内で25日、会見に臨んだ玉城氏は、今年8月27日告示、9月13日投開票を予定する知事選挙に3選をめざして出馬する考えを明らかにしました。現職・玉城デニー氏（66）「玉城デニーは足を踏ん張って県民のために、沖縄のために、命の限り、全身全霊で向かってまいります」知事選には、地元経済界が推し、自民党などが支