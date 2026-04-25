スキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は、2026年4月20日から「5番 白玉グルタチオンC（※1）トライアルキット」と「9番 NMN（※2）次世代弾力ハリケアトライアルキット」を全国で順次発売開始しています。透明感の5番とハリの9番がトライアルキットに肌の悩みや目的別に1から9までの番号で製品がライン分けされた、韓国発の超人気スキンケアブランド「ナンバーズイン」から、トライアルキットが登場しました。今回登場