4月、新年度スタートとともに、様々なものの“値上がり”が私たちの生活に大きな影響を与えています。4月に入ってから値上げしたもののいくつかを挙げてみました。 ◆4月から値上がりしたもの マヨネーズ・調味料 ・ 食用油即席麺・加工食品 ・ 酒・たばこ ・ 紙製品（ティッシュなど）電気・ガス（補助金終了で負担増）・ 国民年金保険料 など私たちの暮らしに影響するものが続々と‥‥‥帝国データバン