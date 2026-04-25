4月25日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第35節GAME1が行われ、群馬クレインサンダーズがレバンガ北海道に105－65で勝利。2年連続となるチャンピオンシップ進出を決めた。 群馬は第1クォーターから堅守で主導権を握り、18－12とリードを奪取。第2クォーターは相手エースの富永啓生に得点を重ねられ20&#6