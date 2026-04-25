4月23日（現地時間22日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀シックスマン賞に、サンアントニオ・スパーズのケルドン・ジョンソンが選ばれたことを発表した。 今シーズン、ウェスタン・カンファレンスならびにリーグ2位の62勝20敗を残したスパーズで、ジョンソンは全82試合でベンチスタートして平均23.3分13.2得点5.4リバウンド1.4アシスト、フィールドゴ