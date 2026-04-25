【家電コンサルのお得な話・295】 2026年4月分から、社会保険料の一部として「子ども・子育て支援金」が徴収される。例えば会社員の場合、毎月、社会保険料が天引きされている給与から、この子ども・子育て支援金の分だけ手取りが減るというイメージだ。実際に手取りが減るかどうかは、昇給や他の保険料率の引き下げの有無によって人それぞれ異なる。●「みんなで子育てを支える」仕組み子ども・子育て支援金は、既存の医療保